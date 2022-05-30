Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş biyografisi...

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bunun hemen ardından, ŞehitPiyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? soruları merak konusu oldu. İşte, Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş biyografisi...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MUHAMMED SERTTAŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE, ŞEHİT CELAL TEKEDERELİ BİYOGRAFİSİ...

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 27 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.