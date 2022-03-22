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Şehit polis memuru Necati Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Necati Aygün neden şehit oldu?

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrası Şehit Necati Aygün'ün biyografisi merak ediliyor. Bu kapsamda Şehit polis memuru 'Necati Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında?' soruları araştırılmaya başlandı. Valilik Aygün'ün 2 şehit memurdan biri olduğunu açıkladı. Peki Necati Aygün neden şehit oldu? İşte detaylar...

Şehit polis memuru Necati Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Necati Aygün neden şehit oldu?

'Şehit polis memuru Necati Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında?' soruları son dakika haberlerinin ardından arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Bingöl Valiliği tarafından duyurulan haberle birlikte 2 polis memurunun hayatını kaybettiği açıklandı ve birisinin de Necati Aygün olduğu duyuruldu. Peki Necati Aygün neden şehit oldu? İşte o sorulara ilişkin detaylar...

ŞEHİT POLİS MEMURU NECATİ AYGÜN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aydın'ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bilinen Şehit polis memuru Necati Aygün'ün biyografisi hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamamaktadır. Şehit polisimiz hakkında detayların gelmesiyle birlikte haberimiz güncellenecek ve yeni bilgiler haberin içeriğine eklenecektir.

Şehit polis memuru Necati Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Necati Aygün neden şehit oldu?

NECATİ AYGÜN NEDEN ŞEHİT OLDU?

Bingöl Valiliği'nin açıklamasına göre Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki eğitim alanına anti tank mühimmatının sevki esnasında meydana gelen patlamada yaralanan Özel Harekat Polisi Necati Aygün ve Birol İli şehit oldu.

Şehit polis memuru Necati Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Necati Aygün neden şehit oldu?

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "22.03.2022 Salı günü Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve  sonrasında Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özel Harekat Personellerimizden Aydın/Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum / Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Emniyet Camiamıza, aziz şehitlerimizin tüm ailelerine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Şehit polis memuru Necati Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Necati Aygün neden şehit oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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