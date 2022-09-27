Şehit polis memuru Sedat Gezer kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine düzenlene terör saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit polis memuru Sedat Gezer kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şehit polis memuru Sedat Gezer kimdir? Kaç yaşında, nereli?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine 26 Eylül 2022 Pazartesi günü terör örgütü üyelerinde düzenlenen terör saldırısında 2 polis memuru yaralandı. Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı, bir şüpheli ise silahıyla birlikte gözaltına alındı. Tüm bu yaşananların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay hakkında yaptığı açıklamada yaralı polis memurlarından Sedat Gezer'in şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine internet arama motorlarında Şehit polis memuru Sedat Gezer kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Şehit polis memuru Sedat Gezer kimdir? Kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT POLİS MEMURU SEDAT GEZER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Polis memuru Sedat Gezer, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında yaralandı, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Niğdeli olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Sedat Gezer'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Babasının yıllar önce hayatını kaybettiği annesinin ise Selçuk Mahallesinde yaşadığı bildirildi. Şehidin cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Şehit polis memuru Sedat Gezer kimdir? Kaç yaşında, nereli?

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