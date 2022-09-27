Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...

Google'ın bugün düzenlemiş olduğu doodle'da Jale İnan'ın yer alması merak konusu oldu. Peki Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...

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Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...

Google, önemli ve özel günlerde arama motorundaki doodle'ı düzenleyerek renkli görüntülere neden oluyor. Bugün de dikkat çeken renkli doodle'ın Jale İnal'ın anısına merak uyandırdı. Vatandaşlar internette Jale İnan'ın kim olduğuna dair aramalar yapıyor. Peki Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...

Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...

JALE İNAN KİMDİR, NE ZAMAN, NEDEN VEFAT ETTİ, MESLEĞİ NE, NEDEN DOODLE OLDU? İŞTE JALE İNAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Jale İnan, müzeci ve arkeolog olan babası Aziz Ogan ve annesi Mesture Hanım'ın kızları olarak 1 Şubat 1914 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamlayan İnan, babasının meslek icabı katılmış olduğu gezilere katılarak arkeoloji ile haşir neşir olmaya başladı.

Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...

1934 yılında arkeoloji eğitimi almak için Aleksander von Humboldt Vakfı'ndan burs alarak Almanya'ya gitmiştir. 1935-1943 yıllarında Berlin ve Münih'te lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış, tez yayımlamasının ardından Türkiye'ye dönmüştür.

Lise arkadaşı Mustafa İnan ile 1944 yılında evlenmiş, evliliklerinin birinci yılında oğulları Hüseyin İnan'ı kucağına almıştır.

Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...

1953 yılında doçent, 1963 yılında profesör oldu. 1974-1980 yılları arasında Side'de, 19751987 yılları arasında ise Perge'de kazılara başkanlık etti. 1975 yılında Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nün Başkanı oldu ve 1983 yılında emekliliği gelene kadar bu göreve devam etti.

1980 yılında Perge'de çalıştığı ekibi ile birlikte belden yukarısı olmayan bir Herakles heykeli bulmuştur. İnan'ın bulduğu heykele 'Yorgun Herkül' adı verilmiştir. Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir.

Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...

Sanat anlamında pek çok önemli eser veren dünyaca ünlü arkeolojik çalışmalarıyla sanat tarihine sayısız katkılarda bulunan Jale İnan, yıllarca Parkinson ile mücadele etmiş ve 2001 yılında hayatını kaybetmiştir.

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