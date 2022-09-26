Tüm dünya İran'da yaşananları ve tüm dünyaya yayılan protestoları konuşuyor. Başkent Tahran'da Mahsa Amani isimli genç polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Bu durum ülkede protestoların başlamasına neden olurken hayatını kaybeden Mahsa Amani internet arama motorlarında araştırılıyor. Peki İran Mahsa Amani kimdir? Mahsa Emini kaç yaşında, neden, nasıl öldü?

İRAN MAHSA AMANİ KİMDİR? MAHSA EMİNİ KAÇ YAŞINDA, NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

İran'da yaşayan 22 yaşındaki Mahsa Amani, 13 Eylül Salı günü İrşad Devriyesi tarafından "kıyafet kurallarına" uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Amani fenalaştıktan sonra komaya kaldırıldı. Genç kız 16 Eylül günü ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad Devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü ve genç kızın burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki iddiasını reddederek Emini'nin polis tarafından darp edildiğini iddia ediyor.

İran'dan yayın yapan "entekhab.ir" adlı haber sitesine göre, 13 Eylül'de Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyesi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini, hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de hadisenin tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat verdi.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yaşanan acı hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ülke yönetimine seslenerek, "Hukuka, mantığa ve şeriata aykırı davranışlar durdurulmalı. İslam'ın ve devletin imajı daha fazla zedelenmemeli ve bu olayların failleri de uygun bir şekilde yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Fars eyaleti milletvekili Celal Reşidi Kuçi de "Hukukumuzda hiçbir yerde başörtüsü uyarısı veya cezalandırmak için bir kişinin darp edilmesine izin verilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni de hadisenin toplumun duygularını incittiğini ve yargının olayın faillerine karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Meclis Kadın ve Aile Fraksiyonu Sözcüsü Sara Fellahi de "Bu trajik olay görmezden gelinemez. İhmali olan her kurum ve kişiden hesap sorulmalıdır." dedi.

Reformist kimliğiyle tanınan eski Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ise "George Floyd'un ölümüyle ilgili haklı olarak Amerikan polisini kınayan Büyük Devrim Rehberi (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), İran polisinin muamelesi hakkında ne buyuracak." ifadelerini kullandı.

Son olarak hadisenin incelenmesi için Tahran Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturuldu.