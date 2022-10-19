Henüz Mahsa Amani'nin yaraları sarılmamıştı, bir yenisi daha eklendi! 16 yaşındaki kız çocuğu polis şiddetine kurban gitti!

İran'da 16 yaşındaki lise öğrencisi bir kız çocuğu, dini marşa eşlik etmediği gerekçesiyle polis şiddetine kurban gitti.

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Henüz Mahsa Amani'nin yaraları sarılmamıştı, bir yenisi daha eklendi! 16 yaşındaki kız çocuğu polis şiddetine kurban gitti!

İran'da başörtü kuralları uymadığı gerekçesiyle polis tarafından darp edilerek vefat eden Mahsa Amani gerginliği henüz dinmemişken bir yenisi daha yaşandı. Kız lisesinde öğrenim görmekte olan Asra Panahi, dini lider olarak görülen Hamaney'e övgü niteliğinde marş söylenirken eşlik etmediği gerekçesiyle polis tarafından şiddete uğrayarak hayatını kaybetti.

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İran Öğretmen Sendikaları Koordinasyon Konseyi tarafından yapılan açıklamada 16 yaşındaki genç kız ve marşa eşlik etmeyen diğer öğrenciler, liseyi basan polis memurları tarafından darp edildi. Darp edilen yaralı öğrencilerin kimisi gözaltına alınırken kimileri de yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler arasında yer alan Asra Panahi, hayatını kaybetti. Olay ülke çapında tepki ile karşılandı.

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