Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu duyurdu. Peki Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Terör örgütü mensupları, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine taciz ateşi açtı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu. Acı haber sonrası şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk, 6 Kasım 2022 Pazar günü Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evi ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Zeliha Öztürk ise gözyaşı döktü.

Bekar olduğu öğrenilen ve 7 kardeşi bulunan şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk, Karaman Mahallesi'nde düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin yaşı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

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