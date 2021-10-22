Muvafık ne demek, TDK'ya göre Muvafık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde ihmal iddiası: Başhekim görevden alındı!Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar hakimiyetini sürdürüyor! 22 Ekim 2021 Cuma Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 22 Ekim 2021?Güğüm ne demek, TDK'ya göre Güğüm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çerağ ne demek, TDK'ya göre Çerağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Horoz Fasulyesi ne demek, TDK'ya göre Horoz Fasulyesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Müferrih ne demek, TDK'ya göre Müferrih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ak Yem ne demek, TDK'ya göre Ak Yem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sülfür ne demek, TDK'ya göre Sülfür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ruz ne demek, TDK'ya göre Ruz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde ihmal iddiası: Başhekim görevden alındı!

Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde ihmal iddiası: Başhekim görevden alındı!

Sağlık Bakanlığı , Tunceli Ovacık’ta operasyon esnasında yaralanarak hastaneye kaldırılan, orada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilmesine dair sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.

Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde ihmal iddiası: Başhekim görevden alındı!

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık’ta operasyon esnasında yaralanan, daha sonrasında hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun , askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildiği anlarda, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşamaması ihtimali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındı.

Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde ihmal iddiası: Başhekim görevden alındı!

BAŞHEKİM AÇIĞA ALINDI

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde ihmal iddiası: Başhekim görevden alındı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT