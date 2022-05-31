Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan biyografisi...

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 jandarma personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Bunun hemen ardından, Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? soruları merak konusu oldu. İşte, Uzman Çavuş Ercan Özcan biyografisi...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERCAN ÖZCAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE, İSLAM SANCAK BİYOGRAFİSİ...

Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, biri ağır iki asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Uzman Çavuş Ercan Özcan şehit oldu.