Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada 13 Haziran 2022 Pazartesi günü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonrası Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır dilendi. Acı haberin ardından şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, bekar mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN GÖK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gök, Tokat'ın Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. 28 yaşındaki şehidin Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile askeri yetkililer tarafından verildi. Zarife ve Zülfü Gök çiftinin 3’ü erkek 5 çocuğundan birisi olan Ramazan Gök’ün bekar olduğu öğrenildi.