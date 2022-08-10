Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan duyurdu. Açıklamalara göre 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

YAYINLAMA
Google News

Ülkede son 24 saatte İstikham Uzman Onbaşı Mustafa Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu. Mehmetçikler, şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi...

"OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
Son dakika |Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
Fahiş fiyatların önüne geçilecek! Sıfır araç satımında 6 ay şartı!
Fahiş fiyatların önüne geçilecek! Sıfır araç satımında 6 ay şartı!
Bahçesinde dünyanın en büyük piton yılanıyla göz göze gelen adam canını zor kurtardı!
Bahçesinde dünyanın en büyük piton yılanıyla göz göze gelen adam canını zor kurtardı!
CHP'li Mahmut Tanal'dan tepki çeken hareket! "AK Partiliyim" diyen vatandaşın arabasından indi
CHP'li Mahmut Tanal'dan tepki çeken hareket! "AK Partiliyim" diyen vatandaşın arabasından indi
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çok önemli o mesajı verdi! "Bu sorunun çözüm adresi biz olacağız"
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çok önemli o mesajı verdi! "Bu sorunun çözüm adresi biz olacağız"
Artan Maymun Çiçeği vakaları nedeniyle maymunları katlettiler! DSÖ'den o ülkeye tepki gecikmedi!
Artan Maymun Çiçeği vakaları nedeniyle maymunları katlettiler! DSÖ'den o ülkeye tepki gecikmedi!
Son dakika |Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
Son dakika |Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
Bursa'daki çöp evde, bitkin bir şekilde bulunmuştu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi: "Kilo alımı ve keyfi gayet iyi"
Bursa'daki çöp evde, bitkin bir şekilde bulunmuştu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi: "Kilo alımı ve keyfi gayet iyi"
Türkler sıralamayı görünce çok kızacak! Avrupa'nın en sinirli ülkeleri belli oldu...
Türkler sıralamayı görünce çok kızacak! Avrupa'nın en sinirli ülkeleri belli oldu...
OnlyFans modelinin ayak fetişi anısı gündem oldu! "Gönderdiğim ayakkabılar yeterince ayak kokmuyor diye..."
OnlyFans modelinin ayak fetişi anısı gündem oldu! "Gönderdiğim ayakkabılar yeterince ayak kokmuyor diye..."
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı topa tuttu:" 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor"
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı topa tuttu:" 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim diyemiyor"