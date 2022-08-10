Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi...

Ülkede son 24 saatte İstikham Uzman Onbaşı Mustafa Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu. Mehmetçikler, şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 8 terörist etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"