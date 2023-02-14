Şehrin ortasında dev obruk! Gaziantep'te depremin etkileri gözler önüne serilmeye devam ediyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Gaziantep'te etkilenmiş bölgede obruklar ve heyelanlar oluşmuştu. O görüntüler gün yüzüne çıkmaya başladı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dev bir obruk oluştu. Görenleri şaşırtan obruk için yetkililer önlem aldı.

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Şehrin ortasında dev obruk! Gaziantep'te depremin etkileri gözler önüne serilmeye devam ediyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 2 büyük deprem felaketi yaşan 10 ilde büyük bir yıkım meydana geldi. Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesinde bulunan Aydın Baba parkında30 metre genişliğinde 8 metre derinliğinde dev bir obruk oluştu. Sallantının şiddetiyle park olduğu gibi çökerken çevredeki evlerde ise herhangi bir hasar bulunmamaktadır.


NE VARSA YUTTU

Çevrede yaşayan vatandaşlar, “Depremden dolayı aşağıya indiğimizde büyük bir gürültü duyduk. Direk, ağaç ne varsa olduğu gibi aşağıya çöktüğünü gördük. Burası parktı, bu park yolun sonuydu, burada yol bitiyordu” dedi.
Şehrin ortasında oluşan dev çukurdan dolayı herhangi bir kaza yaşanmaması için Şahinbey Belediyesi ekipleri obruğun etrafını bariyerlerle çevirdi.

Şehrin ortasında dev obruk! Gaziantep'te depremin etkileri gözler önüne serilmeye devam ediyor!

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