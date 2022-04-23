Şehvaniyet ne demek, TDK'ya göre Şehvaniyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şehvaniyet ne demek? Şehvaniyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şehvaniyet kelimesi. Peki şehvaniyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şehvaniyet nedir, şehvaniyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞEHVANİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şehvaniyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şehvaniyet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şehvaniyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erotizm

