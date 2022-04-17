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Seinfeld’in sevimli annesi, Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti! Geride muazzam sahnelerini bıraktı!

Seinfeld’in "Anne"si Liz Sheridan'ın, doğum gününden 5 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hit sitcom'unda Jerry Seinfeld'e düşkün anneye hayat veren Liz Sheridan, 93 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, uzun zamandır menajeri olan en yakın arkadaşı Amanda Hendon duyurdu. Doğum gününden 5 gün sonra gözlerini hayata yuman Sheridan'ın sevenleri yasa boğuldu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise "Doğal sebepler" olarak açıklandı.

Seinfeld’in sevimli annesi, Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti! Geride muazzam sahnelerini bıraktı!

"EN İYİ TELEVİZYON ANNESİYDİ"

Oğlu gibi sevdiği Jerry Seinfeld de Liz'in vefatı hakkında "Liz her zaman bir oğlunun isteyebileceği en tatlı, en iyi televizyon annesiydi. Gösterimize her gelişinde bu benim için en sıcak duyguydu. Onu tanıdığım için çok şanslıyım." ifadelerine yer verdi.

Seinfeld’in sevimli annesi, Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti! Geride muazzam sahnelerini bıraktı!Seinfeld’in sevimli annesi, Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti! Geride muazzam sahnelerini bıraktı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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