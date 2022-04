Seinfeld’in sevimli annesi, Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti! Geride muazzam sahnelerini bıraktı!

Hit sitcom'unda Jerry Seinfeld'e düşkün anneye hayat veren Liz Sheridan, 93 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, u zun zamandır menajeri olan en yakın arkadaşı Amanda Hendon duyurdu. Doğum gününden 5 gün sonra gözlerini hayata yuman Sheridan'ın sevenleri yasa boğuldu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise "Doğal sebepler" olarak açıklandı.

Oğlu gibi sevdiği Jerry Seinfeld de Liz'in vefatı hakkında "Liz her zaman bir oğlunun isteyebileceği en tatlı, en iyi televizyon annesiydi. Gösterimize her gelişinde bu benim için en sıcak duyguydu. Onu tanıdığım için çok şanslıyım." ifadelerine yer verdi.

Liz was always the sweetest, nicest TV mom a son could wish for. Every time she came on our show it was the coziest feeling for me. So lucky to have known her. pic.twitter.com/ae9TDHQILU