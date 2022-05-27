Şeker fiyatlarına ithalat çözümü! Gümrük ücreti alınmayacak

Son zamanlarda artan şeker fiyatlarına yönelik yeni bir çözüm üretildi. İthalatta kota ve tarife kontenjanı hakkında karar çerçevesinde şeker ithalatına 400,000 tona kadar sıfır vergili tarife kontenjanı tanımlandığı öğrenildi.

GÜMRÜK VERGİSİ SIFIR OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan şeker ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar kapsamında, kamış veya pancar şekeri ithalatında, 400,000 tona kadar gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak.

İTHAL LİSANSIYLA MÜMKÜN OLACAK

Karar kapsamında yapılacak ithalat Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ithal lisansıyla mümkün olabilecek. Tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım esasları Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle belirlendi.

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