Sekou Doucoure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Doucoure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Doucoure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sekou Doucoure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sekou Doucoure 26 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sekou Doucoure Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sekou Doucoure, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sekou Doucoure'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sekou Doucoure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Sekou Doucoure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sekou Doucoure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Sekou Doucoure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sekou Doucoure şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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