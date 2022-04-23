Sekoya ne demek, TDK'ya göre Sekoya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sekoya ne demek? Sekoya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sekoya kelimesi. Peki sekoya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sekoya nedir, sekoya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEKOYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sekoya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sekoya kelimesi (Kaliforniya kökenlidir.

TDK'ya göre sekoya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kozalaklıların porsukgiller familyasından, Kaliforniya'da yetişen, 100-130 metre boyunda, büyük bir orman ağacı (Sequoia)

