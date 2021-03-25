Sekreter Maaşı Ne Kadar? 2021 Sekreter Maaşları, İş İlanları

Sekreter görev tanımı nedir, Sekreter ne iş yapar, Sekreter olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sekreter mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yönetim ve yazışmalardan sorumlu olan, idari ve ofisle ilgili detaylarda üst düzey yöneticilere yardımcı olarak genel ofis işlerini yapan kişidir

Sekreter Maaşı Ne Kadar? 2021 Sekreter Maaşları

Sekreter maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Sekreter maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sekreter iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Sekreter Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak, Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Sekreter olmak için ilköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Sekreter Ne İş Yapar?

Sekreter; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Çeşitli mektup, evrak, rapor, grafik, şema, cetvel, bülten ve taslakları bilgisayara aktarmak,

b) Dikte ettirilmiş yazıların ön taslağını çıkarmak, yazılarda küçük düzeltmeler yaparak önemli değişiklikler için amirine başvurmak,

c) Mektup ve duyurularla ilgili yazıları hazırlamak,

d) Raporlar ve araştırma projeleri için çeşitli verileri bir araya getirmek,

e) Gönderilmesi gereken yazıları postaya vermek, gelen postaları açarak gerekli yerlere dağıtmak, postaya verilecek materyalleri hazırlamak,

f) Telefonlara cevap vermek, arayan kişilerin notlarını kaydetmek, randevuları düzene koymak,

g) Ziyaretçileri kabul etmek, ikramlarda bulunmak,

h) Belgeleri dosyalamak ve gerektiğinde kolaylıkla bulunması için kodlamak,

i) Çalışma alanının tertip ve düzenini, temizliğini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sekreter Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar ana gruba dahildir.

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Sekreterler meslek grubu içerisinde yer alır.

Sekreter Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sekreter mesleğinin meslek kodu 4120.02 olarak belirlenmiştir

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