Seksi kelimesi yeniden tanımlanacak! Victoria's Secret'te kusursuz görünümlü kadınların yerini, güçlü kadınlar alacak

Dünyaca ünlü marka Victoria's Secret oluşturulan kusursuz kadın görüntüsü algısını değiştirmek için harekete geçti. Kadınların dış görünüşleri nedeniyle eleştirildiği, aşağılandığı ve dışlanmaya maruz bırakıldı, belirli kalıpların içine sokulmak istendiği bir dünya oluştu. Kadınlara yönelik oluşturulan bu algıda dünya markası olan Victoria's Secret ve kusursuz meleklerinin de etkisi var. Genç kızlara dayatılan zayıf, ince görüntü ve bakımlı vücut algısı değişmeye başladı.

KUSURSUZ BEDEN YERİNE GÜÇLÜ KADIN

Kadınların özgür olmaları ve kendilerini nasıl mutlu ediyorlarsa öyle olmaları gerektiği sık sık vurgulanmaya başladı. Kadınların güçlenmesinin küresel savunuculuğuna' soyunan dünyaca ünlü içgiyim firması, vücut hatlarıyla değil de başarılarıyla tanınan kadınlarla yeni bir reklam kampanyası başlattı. ABD'ye Dünya Kupası getiren milli kadın futbol takımının kaptanı Megan Rapinoe'nin başını çekeceği kampanyayla seksi kelimesinin içeriğinin değiştirilmesi bekleniyor.

YENİ KAMPANYADA YENİ YÜZLER

Victoria's Secret'in yeni kampanyasında dikkat çeken yüzler, ABD'ye Dünya Kupası getiren milli kadın futbol takımının kaptanı Megan Rapinoe, serbest stil kayakçı Eileen Gu, model-aktivist Paloma Essler, aktris Priyanka Chopra Jonas, trans model Valentina Sampaio, Güney Sudanlı mülteci model Adut Akech, fotoğrafçı Amanda de Cadenet oldu.

"ERKEKLERİN DEĞİL, KADINLARIN NE İSTEDİĞİ İLE İLGİLENMELİYİZ"

The New York Times'a konuşan yeni Victoria's Secret Genel Müdürü Martin Waters 'kadınların güçlenmesinin küresel savunuculuğuna' soyunduklarına işaret etti. Waters, "Erkeklerin ne istediğiyle uğraşmayı bırakıp kadınların ne istediğiyle ilgilenmeliydik" vurgusunu yaptı. Sosyal medyada da ayılacak yeni kampanyada boy gösterecek kadınlara 'VS Collective' denilecek. Öte yandan Waters'a göre meşhur Melekler şovunun 2022'de farklı bir biçimde geri dönmesi beklenmeli.