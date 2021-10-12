Seksoloji ne demek, TDK'ya göre Seksoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Seksoloji ne demek? Seksoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi seksoloji kelimesi. Peki seksoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre seksoloji nedir, seksoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEKSOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Seksoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Seksoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre seksoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cinsellik bilimi

