Koç Üniversitesi'nde öğrencilerle tartışan Dekan Baha Yiğit Sayın kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Baha Yiğit Sayın'ın biyografisi...Seksolojik ne demek, TDK'ya göre Seksolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?8 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıATV Müge Anlı FULL izle bugün 8 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeBir dönem namaz kılan Arda Kural'ın sözleri hayrete düşürdü! "Din insana bir şey kazandırmıyor..."Canlı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın muhtarlarla buluşmasında konuşuyor!Kadınlarımız Her Gün DeğerlidirBoyun eğmeden ve biat etmeden! Sanatçıların Kadınlar Günü mesajları takdir topladı! İşte eşitlik ve özgürlük dolu o satırlar!Gelinim Mutfakta 8 Mart 2022 Salı puan durumu | 8 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Kağıt İmalat Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Seksolojik ne demek, TDK'ya göre Seksolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Seksolojik ne demek, TDK'ya göre Seksolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Seksolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Seksolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Seksolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Seksolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Seksolojik ne demek, TDK'ya göre Seksolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Seksolojik ne demek? Seksolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi seksolojik kelimesi. Peki seksolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre seksolojik nedir, seksolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SEKSOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Seksolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Seksolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre seksolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cinsellik bilimsel

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT