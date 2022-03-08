Seksolojik ne demek, TDK'ya göre Seksolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Seksolojik ne demek? Seksolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi seksolojik kelimesi. Peki seksolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre seksolojik nedir, seksolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEKSOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Seksolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Seksolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre seksolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cinsellik bilimsel

