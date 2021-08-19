Sel bölgesinde duygulandıran fotoğraf! Atatürk portresindeki çamuru elleriyle temizlediler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden sonra vatandaşlar tarafından bölgede temizlik devam ederken askerlerin yerde buldukları Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi üzerindeki çamuru elleriyle temizlemesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bozkurt'ta sel felaketinin ardından ilçedeki yüzlerce ekip, temizlik çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Tüm iş yerleri ve binaları temizleyen ekipler çalışmalarını sürdürürken birkaç askerin yerde çamurun içindeki Atatürk portresi alıp elleriyle temizlemesi sosyal medyada çokça konuşulan konular arasında yerini aldı. Portreyi alan askerler üzerindeki çamuru elleriyle temizleyerek, yıkadıktan sonra görevlilere teslim etti.

İŞ YERLERİ TOKİ EKİPLERİNCE YENİLENİYOR

Selin vurduğu Bozkurt'ta birçok iş yeri hasar gördü. TOKİ ekiplerince, hasar tespit ve temizlik çalışmaları tamamlanan dükkanların ön cephelerinin doğrama tamirlerine başlandı. Dükkanlar için andezit taş kaplama çalışması yapılırken, bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi’nde örnek bir dükkan oluşturuldu. Dış cephelerde kullanılacak malzemelerin üretimi için atölyeler de kuruluyor. Zarar gören esnafın yaralarının sarılması için bölgede 40 ton alüminyum ile kapı pencere montajında kullanılan 641 boy, 7,7 ton kör kasa getirildi. Sahada 17’si teknik personel olmak 132 kişilik ekiple çalışan TOKİ'nin, gerekli temizlik çalışmalarının bitirilmesinden sonra ekip sayısını artıracağı belirtildi.

'FATURE ÖDEMELERİ 3 AY ERTELENECEK'

Sel nedeniyle özellikle ulaşım imkânı kısıtlanan kırsal bölgelere elektrik vermek için Türkiye'de ilk defa helikopterle bölgeye mobil jeneratörler ve elektrik direklerinin nakledildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Hızlı bir şekilde sisteme entegre edilebilen mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım onarım çalışmaları sürerken vatandaşların elektriksiz kalmalarının da önüne geçildi. Selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın elektrik faturası ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek. Erteleme için ilk etapta abonelerin beyanı esas kabul edilecek. Bu süreçte gece gündüz demeden yoğun bir çaba harcayan bütün enerji çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Selden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."