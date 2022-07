Sel felaketi can almaya devam ediyor! Can kaybı artarak 59'a yükseldi Dünyada yaşanan sel felaketleri can almaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre, İran’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 69’a yükselirken, kayıp sayısı ise 45'e yükseldi.