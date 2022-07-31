Sel felaketi can almaya devam ediyor! Can kaybı artarak 59'a yükseldi

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Velipur, "Ülkede 21 eyalette etkili olan sel felaketinden Tahran, Loristan, Çaharmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yezd eyaletleri selden en çok etkilenen yerler oldu. Ülkedeki son verilerde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69’a yükseldi ve 45 kişi ise hala kayıp” diye konuştu.

7 BİN KONUT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İran Kriz Yönetimi Kurumu Genel Koordinatör Yardımcısı Nejad Cehani ise sel felaketinde en çok can kaybının başkent Tahran'da olduğunun altını çizerek, "Ülkede en çok can kaybı Tahran'da oldu. Sel nedeniyle başkent Tahran'da 32 kişi hayatını kaybetti" dedi. Meydana gelen selin ülke genelinde maddi hasara neden olduğunu söyleyen Cehani, "Sel felaketlerinde 20 bin konut zarar gördü. Bu konutlardan 13 bin tanesinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. 7 bin konut ise tamamen kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.