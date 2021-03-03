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Sel isminin anlamı nedir, Sel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sel isminin anlamı; ışıkla aydınlanmış, açık, anlaşılır demektir. Bu içeriğimizde Sel isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sel isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sel isminin anlamı nedir, Sel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sel isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sel ismi ne demek, Sel ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sel isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sel isminin kökeni: 

Sel ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sel ismi 19 kişide kullanılmamaktadır.

Sel isminin cinsiyeti: 

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Sel isminin rengi:

Akuamarin

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Sel İsminin anlamı nedir? TDK Sel anlamı:

TDK'da Sel ismi sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su, su taşkını; etki ve iz bırakan güçlü durum veya davranış; hareket hâlindeki büyük kalabalık, yığın; yoğunluk anlamlarında kullanılmaktadır. 

Sel İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sel Kuran'da yer almamaktadır.

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Sel ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Sel isminin Harf Analizi Nedir ?

Sel ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

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Sel isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sel ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

L : 15

= 43 – Sel İsminin Numeroloji Toplamı 43’dir.

Sel ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sel isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1      E: 5      L: 3 = 9

9 +  0 = 9 Kader sayısı

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Sel isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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