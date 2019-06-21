Sel nedeniyle E-5 trafiğe kapandı!

Kocaeli-Sakarya arası Eşme mevkiinde sağanak yağış su baskınları sonucu oluşan sel nedeniyle E-5 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası E-5 Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı. Karayolunun Kartepe geçişinde trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalışırken, bölgeye sevk edilen ekipler yaşanan aksaklığın giderilebilmesi için çalışma başlattı.

DÜZCE'DE DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çayağzı ve Beyhanlı köyleri mevkisinde su birikintileri oluştu. Biriken sular yüzünden zor anlar yaşayan sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.

Karayolları ekiplerinin Batı Karadeniz bağlantı yolunun kapanmaması için çalışmaları sürerken ilçe merkezinde de yağış nedeniyle küçük çaplı su taşkınları meydana geldi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içerisinde devam edeceğini belirterek, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.