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Selahattin Akkuş kimdir? Selahattin Akkuş neden öldü?

Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Selahattin Akkuş'un ölüm haberini alanlar 60 yaşındaki Dr. Akkuş'un neden öldüğü hakkındaki açıklamaları öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

Selahattin Akkuş kimdir? Selahattin Akkuş neden öldü?

Selahattin Akkuş kimdir? Selahattin Akkuş neden öldü?  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş Muğla'da yaşadığı evinde ölü halde bulundu

SELEHATTİN AKKUŞ KİMDİR?

Eğitim Bilgisi: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Tezleri:

Doktora; Modern Egemenliğin Doğuşu: Pratik ve Kavramsal Belirlenme
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku

Yükseklisans; Siyasal Bir Muhalefet Hareketi Olarak Jön Türkler
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku

İngilizce bilen Akkuş'un Akademik ünvanları da şöyle;

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku: Doçentlik

Bir çok konuda kitap da yazan öğretim görevlisi 2002 yılında toplam 4 kitap çıkarmıştır. İşte o kitapları;

*"Hukuk Devleti”

*“Avrupa Sosyal Şartı”

*“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”

*"İngiliz Hak ve Özgürlük Bildirileri”

Selahattin Akkuş kimdir? Selahattin Akkuş neden öldü?

SELEHATTİN AKKUŞ NEDEN ÖLDÜ?

 

Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Selahattin Akkuş'tan 20 gün boyunca haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

Eve gelen ekipler çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Akkuş'u salondaki koltukta ölü halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde herhangi bir darp ile yara izine rastlamadığı Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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