Selahattin Demirtaş hapishaneden duyurdu: "Türkiye’nin partisi değiliz, olmayacağız."

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diken'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Selahattin Demirtaş hapishaneden duyurdu: "Türkiye’nin partisi değiliz, olmayacağız."

Edirne F Tipi Cezaevinde yaklaşık 5 yıl 9 aydır hapis yatmakta olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diken'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalara yer verdi. "Bizim hedefimizdeki Türkiye’de tüm ezilenler, halklar, inançlar, kimlikler, emekçiler, kadınlar devletin gerçek sahibidirler." diyen Demirtaş "Biz bu Türkiye’nin partisi değiliz, olmayacağız." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'NİN PARTİSİ DEĞİLİZ"

Demirtaş “Bizim hedefimizdeki Türkiye’de tüm ezilenler, halklar, inançlar, kimlikler, emekçiler, kadınlar devletin gerçek sahibidirler. Devlet halkın hizmetkarıdır. Tek dilin, tek kimliğin değil, her eşit yurttaşın devletidir. Bir değil iki Türkiye var. "

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"Biz ikinci Türkiye’yi, Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında inşa etmeye çalışan ve bu Türkiye’nin partisi olmaya gayret eden bir siyasi hareketiz. Bizi başka Türkiye partileriyle karıştırmayın sakın" şeklinde konuştu.

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