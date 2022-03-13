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Selahattin Demirtaş, kitabına 36 Tük vatandaşını katleden terörist Seher Çağla Demir'in ismini verdi!

Selahattin Demirtaş, kaleme aldığı kitabını 2017 yılında yayımladı. HDP eski Eş Genel Başkanı'nın çıkardığı kitaba "Seher" ismini vermesinin detayları ortaya çıktı.

Selahattin Demirtaş, kitabına 36 Tük vatandaşını katleden terörist Seher Çağla Demir'in ismini verdi!

Hapishanede tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2017 yılında "Seher" isimli kitabını piyasaya sürdü. Kitabın detayları ise "pes" dedirtti. Sosyal medyada Demirtaş'ın, kitabına bu ismi vermesinin bir nedeni olduğunu savunan vatandaşlar, yıllar sonra küçük ancak, korkutucu olan ayrıntıyı gün yüzüne çıkardı. Demirtaş'ın kitabına boş yere "Seher" ismini vermediği gözler önüne serildi.

Selahattin Demirtaş, kitabına 36 Tük vatandaşını katleden terörist Seher Çağla Demir'in ismini verdi!

TERÖRİSTİN İSMİNİ KİTABINA VERMİŞ

 

13 Mart 2016 tarihinde Ankara’da Güvenpark Otobüs Duraklarına YPG’li terörist Seher Çağla Demir tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 36 kişi öldü, 344 kişi yaralandı. 

Korkunç terör saldırısından yaklaşık 1 sene sonra Selahattin Demirtaş'ın kitabı yayımlandı. Kitap isminin "Seher" olması ise, tarihçi ve gazetecilerin de gözünden kaçmadı.

Sosyal medyada yeniden gündeme getirilen ayrıntıda, Demirtaş'ın küçük ama bilinçli mesajı gözler önüne serildi.

Selahattin Demirtaş, kitabına 36 Tük vatandaşını katleden terörist Seher Çağla Demir'in ismini verdi!Selahattin Demirtaş, kitabına 36 Tük vatandaşını katleden terörist Seher Çağla Demir'in ismini verdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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