Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna cevap verdi

Cezaevinde bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu hakkındaki açıklaması, Twitter hesabından paylaşıldı.

"KİMSE BU TÜRDEN GAYRİ CİDDİ SÖYLEMLERE PRİM VERMEMELİDİR"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yazdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aralarında iktidar savaşı var. Öcalan, liderlik mücadelesinde Demirtaş'a ve dağa mesajlarını veriyor" diye yorumladığı mektuba değinen Demirtaş, "İktidar savaşı vb şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyordum." dedi.

DEMİRTAŞ, SEÇMENLERE SESLENDİ

Seçmenlerine de seslenen Demirtaş "Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum." dedi.