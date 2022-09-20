"Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı billboardlara hapisteki muhatabından yanıt geldi!

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasının bulunduğu "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı billboardlara tepki gösterdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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"Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı billboardlara hapisteki muhatabından yanıt geldi!

Elazığ’da reklam panolarına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası bulunan, “Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı afişler asılmıştı. CHP lideri, bahsi geçen panoların önünde fotoğraf çekilerek, "İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor. Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!” şeklinde duruma isyan etmişti.

Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım yazılı billboardlara hapisteki muhatabından yanıt geldi!

HAPİSTEKİ MUHATABINDAN YANIT GELDİ

Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden billboardlara "Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil. Onlar ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar. Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef.

Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım yazılı billboardlara hapisteki muhatabından yanıt geldi!

Ancak Elazığlı hemșehrilerim başta olmak üzere tüm halkımız sağ duyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır. Buradan memleketime, Elazığ'a özel selam ve sevgilerimi gönderiyorum." şeklinde tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım yazılı billboardlara hapisteki muhatabından yanıt geldi!

Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım yazılı billboardlara hapisteki muhatabından yanıt geldi!

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