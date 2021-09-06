Selam isminin anlamı nedir, Selam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Selam isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Selam ismi ne demek, Selam ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Selam isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Selam İsminin anlamı nedir? TDK Selam anlamı:

Türk Dil Kurumunda Selam ismi bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, merhaba anlamında bulunmaktadır.

Selam İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Selam ismi geçmektedir.

Selam isminin kökeni:

Selam ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Selam isminde 986 kişi vardır.

Selam isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Selam isminin rengi:

Çelik Mavisi

Selam ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Selam isminin Harf Analizi Nedir ?

Selam ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Selam isminin Numerolojisi Kaçtır?

Selam ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

L : 15

A : 1

M : 16

= 60 – Selam İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

Selam isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Selam ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Selam isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 L: 3 A: 1 M: 4 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Selam isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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