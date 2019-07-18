Selçuk Aydemir Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELÇUK AYDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi : 06.Haziran.1982

Selçuk Aydemir kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Yönetmen, Senarist, Mühendis, Yazar

Selçuk Aydemir doğum yeri : İstanbul

SELÇUK AYDEMİR BİYOGRAFİSİ

Düğün Dernek filmlerinin senaristi ve yönetmenidir.

Selçuk Aydemir, 6 Haziran 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Süleyman Nazif Anadolu Lisesinde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Uçak Mühendisi olarak 2004 yılında mezun oldu. İTÜ uçak mühendisi diplomasını içindeki sanat aşkı uğruna rafa kaldırmıştır.

2003 yılında Nemrud adlı belgesel nitelikli kısa filmde kameraman olarak sinema, dizi dünyasına adım attı.

Selçuk Aydemir, kuzeni Burak Aksak'la beraber TRT'de yayınlanan Ramazan Güzeldir dizisinin senaristliğini yapıp yönetti.

Selçuk Aydemir, senarist ve yönetmenliğini yaptığı “İşler Güçler” komedi dizisi en başarılı yapımlardandır. Çalgı Çengi, Kurbanlık, Düğün Dernek, Yüzük, Ayrılık sinema filmlerinin, Kardeş Payı, Üsküdar’a Giderken, Ramazan Güzeldir dizi filmlerinin de senarist ve yönetmenliğini yapmış olan Selçuk Aydemir, Dünyanın Savaş Hali, Melce, Ayrılık, Yüzük, Kurbanlık, Ramazan Güzeldir çalışmalarının kurgusunu da üstlenmiştir.

2011 yılında başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir’in oynadığı “Çalgı Çengi” filminin senarist ve yönetmenliğini yaptı.

2012 yılında başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı “İşler Güçler” dizisinin senarist ve yönetmenliğini yaptı.

2013 yılında başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Erdal Tosun, Sinasi Yurtsever’in oynadığı “Düğün Dernek” filminin senarist ve yönetmenliğini yaptı.

2015 yılında geleneksel Türk Tiyatrosu doğaçlama tekniğinin modern tiyatro kurgulama çalışması olan Mahşer-i Cümbüş tiyatro gurubunda yönetmenlik yaptı.

2015 yılında yazıp yayınladığı “Mahalleden Arkadaşlar” adlı kitabının tüm gelirini Koruncuk (Korunmaya Muhtaç Çocuklar) Vakfı’na bağışlayacağını açıklamıştır.

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren Selçuk Aydemir’in yönettiği “Düğün Dernek 2: Sünnet” sinema filminde başrollerde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever yer aldı.

Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 5 Ocak 2017tarihinde vizyona giren "Çalgı Çengi İkimiz" adlı filmde başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşırken diğer rollerde Ayhan Taş, Burak Satıbol, Barış Yıldız, Cahit Gök, Sinasi Yurtsever, Ceyhun Güneş, Korhan Herduran, Hakan Akın, Ahmet Gülhan gibi oyuncular yer almıştır.



Kitapları :

2015 - Mahalleden Arkadaşlar

Ödülleri :

2013 - Antalya Televizyon Ödülleri - Komedi Dizisi En İyi Yönetmen - (İşler Güçler)

2007 - 2. Sinepark Kısa Film Festivali - Övgüye Değer Senaryo Ödülü (Ayrılık (2)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2016 - Çalgı Çengi İkimiz (Sinema Filmi)

2015 - Mahşer-i Cümbüş (Televizyon programı)

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Sinema Filmi)

2014 - 2015 - Kardeş Payı (TV Dizisi)

2013 - Düğün Dernek (Sinema Filmi)

2012 - İşler Güçler (TV Dizisi)

2011 - Üsküdar'a Giderken (TV Dizisi)

2011 - Çalgı Çengi (Sinema Filmi)

2009 - Ramazan Güzeldir (TV Dizisi)

2008 - Kurbanlık (Sinema Filmi)

2007 - Yüzük (Kısa Film)

2006 - Ayrılık (2) (Kısa Film)

Senaryo :

2016 - Çalgı Çengi İkimiz (Sinema Filmi)

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Sinema Filmi)

2014 - 2015 - Kardeş Payı (TV Dizisi)

2013 - Düğün Dernek (Sinema Filmi)

2012 - İşler Güçler (TV Dizisi)

2011 - Üsküdar'a Giderken (TV Dizisi)

2011 - Çalgı Çengi (Sinema Filmi)

2009 - Ramazan Güzeldir (TV Dizisi)

2008 - Kurbanlık (Sinema Filmi)

2007 - Yüzük (Kısa Film)

2006 - Ayrılık (2) (Kısa Film)

Görüntü Yönetmeni :

2006- Ayrılık (2) (Kısa Film)

Kurgu :

2011 - Suskun Adam (Kurgu) (Kısa Film)

2009 - Ramazan Güzeldir (Kurgu) (TV Dizisi)

2008 - Kurbanlık (Kurgu) (Sinema Filmi)

2007 - Yüzük (Kurgu) (Kısa Film)

2007 - Melce (Kurgu) (Kısa Film)

2007 - Dünyanın Savaş Hali (Kurgu) (Kısa Film)

2006 - Ayrılık (2) (Kurgu) (Kısa Film)

Yapım Ekibi :

2014 - 2015 - Kardeş Payı (Proje Tasarım) (TV Dizisi)

Kamera Ekibi :

2011 - İznik Ayasofya (Kameraman) (Kısa Film)

2003 - Nemrud (Kameraman) (Kısa Film)