Selçuk Başar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SELÇUK BAŞAR KİMDİR?



Doğum tarihi : 13.Mart.1944 Ölüm tarihi : 05.Şubat.2001

Selçuk Başar kaç yaşında öldü : 57

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Müzisyen, Besteci

Selçuk Başar doğum yeri : Ankara

Ölüm yeri : Arnavutköy, İstanbul

SELÇUK BAŞAR BİYOGRAFİSİ

Selçuk Başar, 13 Mart 1944 Ankara’da doğmuştur. Asuman Başar adında bir kız kardeşi vardır.

Müzik hayatına 1964 yılında Mete ve Metinler adlı amatör toplulukta başladı. 1965 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestra'na geçerek profesyonelliğe adımını atan Selçuk Başar, 1968'de Durul Gence beşlisine girdi, 1969 yılında ise, yeniden Şerif Yüzbaşıoğlu topluluğuna katıldı.

Selçuk Başar, 1970 yılında kurulan Türk pop müziğinin en popüler gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası'nın kurucularından olup; Şerif Yüzbaşıoğlu, Attila Özdemiroğlu, Neco, kardeşi Uğur Başar, Şenay Yüzbaşıoğlu ve Garo Mafyan ile Asım Ekren'in bulunduğu gurupta gitar çaldı.

Daha sonra dağılan grup, 1991 yılında Neco, Garo Mafyan, Uğur Başar, Burcu Güneş, Attila Özdemiroğlu, Ayşen ve Asım Ekren kadrosuyla Günay Tuncel'in sahibi olduğu Günay Restaurant'da sahneye yeniden çıktı. Topluluğun son ekibine ise Zerrin Özer'de solist olarak katıldı.

Selçuk Başar, gitaristliğinin yanı sıra besteciliği ile ünlendi.

1968 yılında, Ajda Pekkan'ın seslendirdiği 'Özleyiş' adlı bestelediği şarkısı, Atina'da yapılmakta olan Apollonia Festivali'nde dördüncü oldu. Yine Ajda Pekkan'ın seslendirdiği ‘‘Ve Ben Şimdi’’ adlı bestesiyle ise aynı yıl yapılan Barcelona Müzik Festivali'nde finale kaldı. Sanatçı, piyanoyu da ustalıkla çalıyordu.

1984 yılında, Beş Yıl Önce On Yıl Sonra'nın seslendirdiği 'Halay' ile Luxemburg'ta yapılan Eurovision yarışmasında ülkemizi temsil etti ve bu şarkı ile o güne kadar alınmış en iyi sonucu (37 puan ile on ikincilik) elde etti.

Selçuk Başar, 5 Şubat 2001 tarihinde İstanbul Arnavutköy sırtlarındaki evinde 57 yaşında beyindeki bir ur yüzünden vefat etti.