Selçuk Bayraktar heyecanlandıran açıklama: TB3 ve Kızılelma için tarih verdi!

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "2024 yılında inşallah biz Bayraktar TB3'ü gemide görev yapabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. 2025 yılında da biraz teknolojiyi iyice emin olduktan sonra Kızılelma'yı inşallah 2025'de gemide denemelerine başlamayı hedefliyoruz. Bayraktar TB3 ve Kızılelma'da inşallah TCG Anadolu'dan görev yapmaya başladıklarında dünya muharebesinde devrim yapmış olacaklar" dedi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün TCG Anadolu Gemisi'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konuşma gerçekleştirdi. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da gemide yer aldı.

"Dünya muharebesinde devrim yapmış olacaklar"

Cumhuriyet Bayramı'na özel konuşma yapan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına biz milletimize söz verdiğimizden biraz daha öncesinde Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdik. 2023'e 1 yıl kala. Adeta milletimize sürprizimiz oldu. Hemen geçen hafta dünyada ilk defa kıs pistli gemilere konuşlanmak üzere üretilen Bayraktar TB3 SİHAMIZ hemen arkamızda duruyor. Onun ilk uçuşunu geçtiğimiz hafta yaptık. Bunlar tabii Cumhuriyetimizin 100. yılına bu ülkenin mühendisleri olarak milletimize armağanımız. Bunun yanında tabii Bayraktar Kızılelma ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olmasıyla birlikte dünya havacılık tarihine geçecek uçuşları da gerçekleştirdi. İstanbul'da düzenlediğimiz TEKNOFEST'in öncesinde ve sırasında hava muharebesinin bir anlamda geleceğini ifade edecek iki tane uçuş gerçekleştirdi.

Biri Bayraktar Kızılelma diğeri Akıncı. Yakın kol uçuşunda uçtular bu bir anlamda gelecek hava muharebesine bakmış olduk. Ve tüm dünyaya mostra etmiş olduk. Havacılık tarihine geçti. Yine topluma gösteri yapacak şekilde Türk Yıldızları ve Solo Türkleri bir anlamda gelecekte yapacağı görevleri şimdiden demonstrasyon etmiş oldu. Teknolojik demonstrasyonu yapılmış oldu. Bunun yanında elbette gururumuz olan TCG Anadolu'ya bu uçaklarımız Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 inşallah konuşlanacak. Onun teknolojisini biz şu an da geliştiriyoruz. Çok hassas bir şekilde iniş çıkış yapabilmesi gerekiyor. Bunlar bir gün göreve başlayabildiklerinde aynen SİHA'larımızda olduğu gibi muharebe de deniz muharebesinde bir anlamda devrim yapacaklar.

Nasıl ki SİHA'larımız muharebede paradigmayı dönüştürdülerse artık SİHA'larla kazanılan dünyada ilk savaşı da Türk orduları kazandıysa Karabağ'da görmüş olduk. Bayraktar TB3 ve Kızılelma'da inşallah TCG Anadolu'dan görev yapmaya başladıklarında dünya muharebesinde devrim yapmış olacaklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var; "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." Bizler de mühendisler olarak bir anlamda milletimize olan borcumuzu en iyi şekilde, en doğru şekilde yerine getirebilmek için elimizden gelen tüm gayretle bu uçakları Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yetiştirmeyi hedefledik ve Cumhuriyetimizin 2'inci 100 yılına, Türkiye yüzyılına bir anlamda ülkemiz hem semalarımızda hür ve bağımsız olabilmesi hem de egemenliğimizi koruyabilmemiz adına bir anlamda bunlar bizlerin Cumhuriyetimize, 100'üncü yılına hediye olmuş oldu. Geliştirme faaliyetlerimiz çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Karada deniz benzetimli denemeleri olacak. Yüzlerce saat uçacak. Simülasyon ortamında binlerce defa denemesi yapıldı. Bu çok daha fazla denenecek. 2024 yılında inşallah biz Bayraktar TB3'ü gemide görev yapabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. 2025 yılında da biraz teknolojiyi iyice emin olduktan sonra Kızıl Elma'yı inşallah 2025'de gemide denemelerine başlamayı hedefliyoruz. 2024'te Kızıl Elma üretime girecek. 2025'te de inşallah gemi denemelerine başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

"Dünyanın takip ettiği konuma geldik"

Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın takip ettiği konumda olduğunu söyleyen Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de, "Öncelikle tüm milletimizin 100'üncü yılda Cumhuriyet Bayramı'nı canı yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. Her bir platformun kendi özelinde kendi sistematiğinde Allah'a çok şükür ülkemizde ekosistem olarak ana yükleyicileriyle, savunma sanayiyle varlık gösteren büyük firmalara eşlik eden sektörümüzdeki irili ufaklı tüm firmalarla birlikte Cumhuriyet'in Türkiye'nin yeni yüzyılına güçlü bir şekilde savunma sanayimizle birlikte giriyoruz.

Bu ekosistemin içinde biraz evvel ifade ettiğim gibi firmalarımızla birlikte üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımız, nereden baksan 100 bine yaklaşan bu alanda çalışan, kafa yoran, alın teri, akıl teri döken insan kaynağımız mevcut. Çok gururluyuz. Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu platformlar ve bu platformların üzerinde kullanılan ayrı platformlar ve bunların her birini ayrı ayrı yapabilecek teknoloji içindeyiz. Bir deniz platformu üzerindeyiz. Bu bir savaş gemisi. Bu bir savaş gemisinin uçak gemisi. Yapabilen çok sınırlı ülke var. Uçak gemisine insansız SİHA'yı yapabilen ve bunu başarabilen ülke yok. Biz bunun için çok güncel çalışmalara devam ediyoruz. Çoğu teknolojide dünyayı edilirken savunma sanayinde bazı alanlarda dünyanın takip ettiği konuma geldik" ifadelerini kullandı.