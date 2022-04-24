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Selçuk Bayraktar, kayınpederinin izinden gitti! AKINCI mezunlarına okuduğu sure ve şiir sosyal medyanın gündemine oturdu

Selçuk Bayrak'tar, AKINCI 4. Dönem Mezuniyet Törenine okuduğu şiirle damga vurdu. Kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan'ı akıllara getiren bu eylem, sosyal medyanın gündemine oturdu.

S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI 4. Dönem Mezuniyet Töreni vesilesiyle öğrencilerle bir araya geldi. Kürsüde geleceğin sema bekçilerine önemli hatırlatmalarda bulunan Bayraktar, önce enfal suresinin gençlere rehber edinmesi gerektiğini söyledi, daha sonra Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini okudu.

Selçuk Bayraktar, kayınpederinin izinden gitti! AKINCI mezunlarına okuduğu sure ve şiir sosyal medyanın gündemine oturdu

KAYINPEDERİNİN İZİNDEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her konuşması sonrası dizelerine yer verdiği Arif Nihat Asya'nın şiiri, bu defa Selçuk Bayraktar'ın dilinden döküldü. Öğrencilerine "Bayrak" şiirinden "Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; Barışın güvercini, savaşın kartalı Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum. Senin dibinde öleceğim" kıtasını okuyan S/İHA mucidi, milyonların yüreğine dokunurken, mütevazı tavrı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Selçuk Bayraktar, kayınpederinin izinden gitti! AKINCI mezunlarına okuduğu sure ve şiir sosyal medyanın gündemine oturdu

 

 Selçuk Bayraktar, kayınpederinin izinden gitti! AKINCI mezunlarına okuduğu sure ve şiir sosyal medyanın gündemine oturdu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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