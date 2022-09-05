Selçuk Bayraktar önce "Hürkuş"u, sonra horon ekibini uçurdu! TEKNOFEST'te "Gel Sibelum" rüzgarı!

S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te vatandaşlarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Karadeniz müziğinin usta ismi Cimilli İbo'nun "Gel Sibelum" şarkısı eşliğinde horon oynayan Bayraktar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

ÖNCE HÜRKUŞ'U, SONRA HORONU UÇURDU

Selçuk Bayraktar, bir araya geldiği TEKNOFEST kuşağı ve diğer ziyaretçilerle el ele, kol kola Karadeniz yöresine ait çılgın horon oyununu oynadı. Aslen Trabzon'lu olduğu bilinen Bayraktar'ın eğlenceli halleri izleyenleri mest etti.