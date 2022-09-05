Selçuk Bayraktar önce "Hürkuş"u, sonra horon ekibini uçurdu! TEKNOFEST'te "Gel Sibelum" rüzgarı!

S/İHA kurucusu Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te bir araya geldiği vatandaşlarla horon oyunu oynadı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te vatandaşlarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Karadeniz müziğinin usta ismi Cimilli İbo'nun "Gel Sibelum" şarkısı eşliğinde horon oynayan Bayraktar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Selçuk Bayraktar önce "Hürkuş"u, sonra horon ekibini uçurdu! TEKNOFEST'te "Gel Sibelum" rüzgarı!

ÖNCE HÜRKUŞ'U, SONRA HORONU UÇURDU

Selçuk Bayraktar, bir araya geldiği TEKNOFEST kuşağı ve diğer ziyaretçilerle el ele, kol kola Karadeniz yöresine ait çılgın horon oyununu oynadı. Aslen Trabzon'lu olduğu bilinen Bayraktar'ın eğlenceli halleri izleyenleri mest etti.

Selçuk Bayraktar önce "Hürkuş"u, sonra horon ekibini uçurdu! TEKNOFEST'te "Gel Sibelum" rüzgarı!

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu
Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu
Sözde hoca sosyal medyada infial yarattı: "Kocası onu yatağa davet ettiğinde..."
Sözde hoca sosyal medyada infial yarattı: "Kocası onu yatağa davet ettiğinde..."
Ahmet Hakan'dan Kız Kulesi yıkıldı iddialarına tepki! "En ciddi kişiler bile bu delirmeden kurtaramadılar kendilerini."
Ahmet Hakan'dan Kız Kulesi yıkıldı iddialarına tepki! "En ciddi kişiler bile bu delirmeden kurtaramadılar kendilerini."
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu
Helikopter kaza kırıma uğramıştı! Acı haber geldi: Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu
Son dakika! İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika! İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Ahmet Hakan'dan Kız Kulesi yıkıldı iddialarına tepki! "En ciddi kişiler bile bu delirmeden kurtaramadılar kendilerini."
Ahmet Hakan'dan Kız Kulesi yıkıldı iddialarına tepki! "En ciddi kişiler bile bu delirmeden kurtaramadılar kendilerini."
Ünlü boksör Tai Emery'den ağızları açık bırakan sevinç! Rakibi yenince dayamadı, göğüslerini seyirciye sergiledi!
Ünlü boksör Tai Emery'den ağızları açık bırakan sevinç! Rakibi yenince dayamadı, göğüslerini seyirciye sergiledi!
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Araç sahipleri kontak çalıştıracak! Akaryakıta beklenen indirim geliyor!
Araç sahipleri kontak çalıştıracak! Akaryakıta beklenen indirim geliyor!