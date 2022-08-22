Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan'ın romantik anları! "Herkese SİHA, sana çiçek..."

S/İHA kurucusu Selçuk Bayraktar'ın, eşi Sümeyye Erdoğan'a çiçek buketi verdiği romantik dakikaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar'ın, eşi Sümeyye Erdoğan'a yaptığı jest sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşine buket çiçek veren Bayraktar, izleyenleri mest ederken "Hem gökyüzünü hem de eşinin gönlünü fethetmiş" şeklinde yorumlar da beraberinde geldi.

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan'ın romantik anları! Herkese SİHA, sana çiçek...

YİNE MEST ETTİ

Geçtiğimiz Ramazan ayında Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, "Bu akşam iftarımız Ayasofya'da, hayırlı Ramazanlar" başlıklı gönderisini paylaşmış, takipçilerinden tam not almıştı.

Bahsi geçen paylaşımda; Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan'ın cami önünde kaldırıma oturarak ellerinde dürüm ve ayranla iftarlarını açtıkları görüldü. Çift, sadelikleriyle gönülleri fethederken, bu defa romantizmleriyle göz doldurdu.

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan'ın romantik anları! Herkese SİHA, sana çiçek...

Selçuk Bayraktar'ın eşine buket çiçek verdiği ve Sümeyye Erdoğan'ın durumdan hoşnut olduğu o görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

1
0
1
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mesut Özil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı saati sosyal medyanın gündemine oturdu!
Mesut Özil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı saati sosyal medyanın gündemine oturdu!
Selahattin Demirtaş hapishaneden duyurdu: "Türkiye’nin partisi değiliz, olmayacağız."
Selahattin Demirtaş hapishaneden duyurdu: "Türkiye’nin partisi değiliz, olmayacağız."
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Karar Resmi Gazete yayımlandı! Kurallara uymayan otobüs, minibüs, ticari taksiler trafikten men edilecek!
Karar Resmi Gazete yayımlandı! Kurallara uymayan otobüs, minibüs, ticari taksiler trafikten men edilecek!
Matematik Dijital Eğitim Platformu programına katılan Bakan Özer: "Matematik hepimiz için vazgeçilmezdir"
Matematik Dijital Eğitim Platformu programına katılan Bakan Özer: "Matematik hepimiz için vazgeçilmezdir"
Mesut Özil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı saati sosyal medyanın gündemine oturdu!
Mesut Özil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı saati sosyal medyanın gündemine oturdu!
Selahattin Demirtaş hapishaneden duyurdu: "Türkiye’nin partisi değiliz, olmayacağız."
Selahattin Demirtaş hapishaneden duyurdu: "Türkiye’nin partisi değiliz, olmayacağız."
E-devletten başvuruluyor! Çocuğu okula başlayacak ailelere 2 bin 337 TL veriliyor! İşte detaylar...
E-devletten başvuruluyor! Çocuğu okula başlayacak ailelere 2 bin 337 TL veriliyor! İşte detaylar...
Karar Resmi Gazete yayımlandı! Kurallara uymayan otobüs, minibüs, ticari taksiler trafikten men edilecek!
Karar Resmi Gazete yayımlandı! Kurallara uymayan otobüs, minibüs, ticari taksiler trafikten men edilecek!
İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!
İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı! Hemen ehliyet tarihinizi kontrol edin! Yakalanan büyük cezayı öder!
Annelere müjde! Çalışma şartı aranmıyor! PTT aracılığı ile 1300 TL alacaksınız!
Annelere müjde! Çalışma şartı aranmıyor! PTT aracılığı ile 1300 TL alacaksınız!