Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan'ın romantik anları! "Herkese SİHA, sana çiçek..."

S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar'ın, eşi Sümeyye Erdoğan'a yaptığı jest sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşine buket çiçek veren Bayraktar, izleyenleri mest ederken "Hem gökyüzünü hem de eşinin gönlünü fethetmiş" şeklinde yorumlar da beraberinde geldi.

YİNE MEST ETTİ

Geçtiğimiz Ramazan ayında Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, "Bu akşam iftarımız Ayasofya'da, hayırlı Ramazanlar" başlıklı gönderisini paylaşmış, takipçilerinden tam not almıştı.

Bahsi geçen paylaşımda; Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan'ın cami önünde kaldırıma oturarak ellerinde dürüm ve ayranla iftarlarını açtıkları görüldü. Çift, sadelikleriyle gönülleri fethederken, bu defa romantizmleriyle göz doldurdu.

Selçuk Bayraktar'ın eşine buket çiçek verdiği ve Sümeyye Erdoğan'ın durumdan hoşnut olduğu o görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.