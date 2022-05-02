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Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran bayram mesajı! "Sensiz geçen ilk bayram..."

S/İHA mucidi Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Ramazan Bayramı paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı bayram paylaşımıyla takipçilerini hüzne boğdu. Geçtiğimiz aylarda babası Özdemir Bayraktar'ı kaybeden S/İHA mucidi, "Sensiz geçen ilk bayram" paylaşımıyla duygulandırdı.

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran bayram mesajı! Sensiz geçen ilk bayram...

"SENSİZ GEÇEN İLK BAYRAM"

Selçuk Bayraktar, babasız geçen ilk bayramında özlem dolu mesajını yayımladı. Bayraktar paylaşımında, "Hakk'ı üstün tutmak yaşam gayemizdir" Sensiz geçen ilk Bayram, Babamız. Mücadelen ve Ruhun bizlere ve milyonlarca gencimize ilham oldu, olmaya da devam ediyor. Buradaki süremiz dolduğunda inşallah yeniden görüşmek üzere. Ruhun şad, Mekanın cennet, Bayramın mübarek olsun..." ifadelerine yer verdi.

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran bayram mesajı! Sensiz geçen ilk bayram...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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