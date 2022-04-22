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  3. Selçuk Bayraktar'dan milyonları duygulandıran paylaşım! "Latife olmadığını maalesef yaşayarak öğrendik. Ağabeyimi..."

Selçuk Bayraktar'dan milyonları duygulandıran paylaşım! "Latife olmadığını maalesef yaşayarak öğrendik. Ağabeyimi..."

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar Akıncı toplantısında konuşma gerçekleştirdiği anları paylaştı. Geçmişten bugüne yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen göklerde uçakların havalandığını söyleyen Bayraktar, milyonları etkileyen açıklamalara yer verdi.

S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'da davetlilerle bir araya geldi. Kürsüde hayatından kesitler aktaran Bayraktar, milyonların yüreğine dokunduğu konuşmasında ağabeyinin başına gelenleri de anlatarak, "Allah'a şükürler olsun hedefimizden hiç şaşmadık" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan milyonları duygulandıran paylaşım! Latife olmadığını maalesef yaşayarak öğrendik. Ağabeyimi...

"LATİFE OLMADIĞINI MAALESEF YAŞAYARAK ÖĞRENDİK"

Selçuk Bayraktar, , sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, "Rahmetli dedem Balıkçı Lütfi Reis bize, 'Evladım, uçakları havaya kaldırın, yere indirmeden teslim edin. Yoksa bunlar uçmuyor, der, engellerler.' diye latife ederdi. Bunun latife olmadığını maalesef yaşayarak gördük. 2009'da yaptığımız demoda tutulan yanlış tutanaklara itiraz ettiği için Genel Müdürümüz, abim, Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya bile kalktılar. Ama biz şahsi menfaatlerini ülkesine tercih edenlerin karşısında dimdik durduk. Hedefimiz kendi geliştirdiğimiz İHA'ları uçurmaktı. Allah'a şükürler olsun hedefimizden hiç şaşmadık." ifadelerine yer verdi.

Selçuk Bayraktar'dan milyonları duygulandıran paylaşım! Latife olmadığını maalesef yaşayarak öğrendik. Ağabeyimi...Selçuk Bayraktar'dan milyonları duygulandıran paylaşım! Latife olmadığını maalesef yaşayarak öğrendik. Ağabeyimi...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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