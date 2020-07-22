Selçuk İnan, Galatasaray'a veda etti: Buradan ayrılmak çok zor olacak.  

Galatasaray formasını 2011 yılında giymeye başlayan Selçuk İnan, 9 sezon giydiği sarı-kırmızılı formaya geçtiğimiz hafta Göztepe maçının ardından futbolu bıraktığını duyurmuştu. Futbolu bırakma kararının ardından Galatasaray'da son antrenmanına çıkan Selçuk, "Buradan ayrılmak çok zor. Benim için yeni bir yol ve başlangıç olacak." dedi.

"BURAYI SEVMEK VE HİSSETMEK LAZIM"

Galatasaray formasıyla sayısız başarı elde eden tecrübeli oyuncu Selçuk İnan, sarı-kırmızılı ekipte oynadığı için gururlu ve mutlu olduğunu vurgulayarak, "Burayı sevmek ve hissetmek lazım. Arkadaşlarıma, bu düşünceyle sahaya çıkarlarsa her zaman başarılı olacaklarını, kupalar kazanacaklarını söyledim. Ben böyle yaptım. Buradan ayrılmak çok zor olacak. Bu duyguları anlatmak kolay da değil. Benim için yeni bir yol ve başlangıç olacak. Herkesi çok seviyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da ki son döneminde yaşadığı form düşüklüğüne rağmen, ilk sezonlarındaki başarısıyla kalitesini kanıtlamış olan Selçuk İnan, "Bu sahada antrenman yapmak gerçekten bir ayrıcalık. Çok mutluydum, çok gururluydum. Bütün oyuncu arkadaşlarıma göstermiş oldukları sevgiden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HERHALDE EN ZORU BURADAN AYRILMAK"

Türk futboluna ve Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı Selçuk İnan'a teşekkür eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise "Yeni hayatında başarılar diliyorum. Herhalde en zoru buradan ayrılmak. Galatasaray, Florya, antrenman sahası, tesisler, buralar... Hakikaten her oyuncunun hayalini süsleyen yerler. Buranın kıymetini bilmek lazım esasında. Buraya kolay gelinmiyor, herkesin hayali, rüyası… O da bu hayali gerçekleştirdi. Çok da güzel hizmet etti Galatasaray'a. Başarılarda bulundu, emeğini verdi, terini döktü. Galatasaray da kendi kaptanına gerekli şekilde davranıyor. Olması gereken de budur. Büyük kulüplere, bize, hepimize her zaman bunlar da çok yakıştı, doğru durdu." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, Selçuk'un futbolun içinde kalmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisiyle konuştum, niyeti öyle. Antalya'ya götürmeyeceğiz onu. Onun için kendisine ve Galatasaray'a hayırlı olsun bu karar. Ailesiyle ömür boyu mutlu bir hayat diliyorum. Hak etti bunu. Hiçbir şey düşünmeden, her şeyden uzak yeni doğan bebeğiyle, eşiyle, annesi ve babasıyla hep beraber rahat bir nefes alsın. Sonra hayat için kararlar verebilir. Bunun için de zamanı var ama alıştığım bir oyuncudan ayrılmak çok kolay değil tabii. Selçuk'u uzun yıllardır tanıyorum. Türk futboluna iyi hizmet etti, önemli bir yeri olacaktır. İnşallah bundan sonraki hayatında da futbolda yine başka mevkilerde başarılı olur."

"BU SAHADA DOKUZ YILA SIĞAN HİÇBİR ANI UNUTMAYACAĞIM"

Son antrenmanına çıkmasının ardından sosyal medya hesabından ayrılık sözlerini paylaşan Selçuk, "Bu sahada dokuz yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım" dedi

.

606 RESMİ MAÇ

Selçuk İnan, yaklaşık 20 yıl süren kariyerinde kulüpler düzeyinde 606 resmi maça çıktı.

Kariyerinde 4 farklı takımda top koşturan tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 414, TFF 1. Lig'de 76, Türkiye Kupası'nda 66, TFF Süper Kupa'da 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8, toplam 606 müsabakada forma giydi.

Selçuk, bu karşılaşmalarda toplamda 84 kez fileleri havalandırdı.