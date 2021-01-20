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Selçuk Özdağ'a saldıran Abdurrahman Gülseren'den skandal sözler: Erdoğan'ı indireceğiz

Evinin önünde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a gerçekleştirilen silahlı ve sopalı saldırının görüntüleri basında geniş yankı bulmuştu. Şimdi de o saldırganlardan biri olan Abdurrahman Gülseren'in eski tarihli bir videosu ortaya çıktı.

5 saldırgan tarafından evinin önünde saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırganlardan biri olan Abdurrahman Gülseren'in eski tarihli bir videosu sosyal medyada paylaşıldı. 

Selçuk Özdağ, saldıran kişilerden biri olan Abdurrahman Gülseren'in görüntüde "1. Abdülhamit'i de 2. Abdülhamit'i de biz indirdik, 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz" dediği dikkat çekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada, Abruhman Gülseren'in ülkücü olduğu iddiaları yalanlanmıştı.

SKANDAL SÖZLER

Abdurrahman Gülseren'in görüntüde İttihat Terakki'yi anlattığı ve Erdoğan'ı Abdülhamit'e benzettiği görülürken 'Erdoğan'ı indireceğiz' mesajı vermesi sosyal medyada tepki çekti.

Gülseren söz konusu videoda, "Valla Erdoğan Abdülhamit söyliyim. Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamiti, 2. Abdülhamiti biz indirdik. 3'üncüsünü de biz indireceğiz tabi." ifadelerini kullanıyor.

Selçuk Özdağ da katıldığı bir televizyon programında bu ifadeleri hatırlattı: Bugün tutuklanan kişinin videosu var elimizde. Bu videoda diyor ki 2. Abdülhamit'i de biz indirdik. 3. Abdülhamiti yani Recep Tayyip Erdoğan'ı da biz indireceğiz diyor.

Saldırıyla ilgili tutuklanan 2 kişiden biri olan Abdurrahman Gülseren'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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