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  3. Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıda 4 şüpheli daha gözaltına alındı!

Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıda 4 şüpheli daha gözaltına alındı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran 4 kişinin daha gözaltına alındığını belirtti.

Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıda 4 şüpheli daha gözaltına alındı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15.01.2021 günü uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak 27.01.2021 günü 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheliler Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."

Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıda 4 şüpheli daha gözaltına alındı!

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