Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıda 4 şüpheli daha gözaltına alındı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15.01.2021 günü uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak 27.01.2021 günü 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheliler Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."