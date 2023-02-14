Selçuk Pehlivanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Selçuk Pehlivanoğlu'nun biyografisi

Selçuk Pehlivanoğlu eğitim konularında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Selçuk Pehlivanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Selçuk Pehlivanoğlu'nn hayat biyografisi.

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Selçuk Pehlivanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Selçuk Pehlivanoğlu'nun biyografisi

Türk eğitim derneği genel başkanı Selçuk Pehlivanoğlu eğitim konularında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Selçuk Pehlivanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Selçuk Pehlivanoğlu'nun hayat biyografisi.

SELÇUK PEHLİVANOĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1963 Ankara doğumlu Selçuk Pehlivanoğlu, TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra 1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Bir süre Almanya'da inşaat mühendisi olarak çalıştı. Sepe İnş. Tic. ve San. Ltd. Şirketinde genel müdürlük görevinde bulundu.

1993 yılında, siyasi hayatının başlangıcı olarak Anavatan Partisi Gönüllüler Grubunu kurdu ve başkanlığını yürüttü. 1997 yılında teşkilat başkan yardımcılığı görevine getirildi. 1998 yılında MKYK üyeliğine seçilen Pehlivanoğlu, 1999 yılı genel seçimlerinde Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayı oldu.

Selçuk Pehlivanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir?

Türk Eğitim Derneğine uzun yıllar önemli katkılarda bulunan Selçuk Pehlivanoğlu, 1999-2001 yılları arasında genel başkan yardımcılığı ve yardımcı kuruluşlar başkanlığı yaptı. 2002 yılında genel başkan yardımcılığı, seçim işleri başkanlığı ve gönüllüler grubu başkanlığı görevlerinde bulundu. Selçuk Pehlivanoğlu, 2003 yılından bu yana Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı olarak hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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