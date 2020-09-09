Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu görüntü vermek istemedi!

Futbolcu Selçuk Şahin ve eşi Emel Şahin önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’da denizin ve güneşin tadını çıkardı. Locada arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra denize gireni ikili romantik ve eğlenceli anlar yaşadı.

Eşiyle denize giren ünlü futbolcu, görüntülendiğini fark edince eşini uyardı. Eşinin mayoyla görüntülenmesini istemeyen Şahin, sudan çıkarak localarından bir havlu aldı.

Futbolcu, eşini havluya sardı. Emel Şahin, tüm önlemlere rağmen görüntülendi.

Selçuk Şahin, 5 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen düğünle Emel Demiryürek ile evlendi.

EMEL ŞAHİN KİMDİR?

05 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen düğün töreniyle Göztepeli futbolcu Selçuk Şahin ile evlenen Emel Şahin 24 yaşındadır. Evlenmeden önceki adı Emel Demiryürek olan Emel Şahin, eşi Selçuk Şahin’in Göztepe’ye transferinden önce oynadığı Fenerbahçe’deki maçlarında da sık sık tribünden takip ediyordu. İnstagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Emel Şahin, “emelessahin” adresinden günlük yaşamına dair fotoğraflarını paylaşıyor.

