Selçuk Seymen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Selçuk Seymen öldü mü, neden öldü?

Milyonlarca çocuk ve yetişkinin belki de ilk okuduğu kitap olan Cin Ali serisinin görsellerini çizen ve 1968 yılından itibaren hayatımızda olan, illüstratör Selçuk Seymen'in vefat ettiği haberi milyonları hüzne boğdu. Bunun ardından arama motorlarında "Selçuk Seymen kimdi? Nereli, kaç yaşında? Selçuk Seymen öldü mü, neden öldü?" konu başlıkları aratılmaya başlandı. Haberimizde soruların yanıtlarına yer verdik.

SELÇUK SEYMEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Selçuk Seymen 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Seymen, 1968 yılından beri Rasim Kaygusuz’un ortaya koyduğu ve milyonlarca çocuk tarafından okunup takip edilen Cin Ali serisine çizimleriyle hayat veriyordu.

Cin Ali’nin ortaya çıkışının ardından çocuklar için kolaylık sağlanmaya çalışılmıştı. Bu düşünceyle çocukların Cin Ali’yle daha rahat bağ kurabilmelerini sağlamak isteyen seri yazarı Rasim Kaygusuz, karakteri çöp adam biçiminde tasarlayarak çizimini kolaylaştırmıştı. Cin Ali çizimlerini ise Selçuk Seymen'in ustalığına bırakmıştı. 1968'den bu yana çocuklar Seymen'in çizimleriyle bağ kurmuş, Cin Ali serisini başucu kitapları haline getirmişlerdi.

SELÇUK SEYMEN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Bugün (19 Ağustos 2021) Cin Ali’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Selçuk Seymen'in hayatını kaybettiği duyuruldu Yapılan açıklamada “Cin Ali Hikâye kitaplarını resimleyen değerli Selçuk Seymen’i kaybettik. Yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Seyman, 75 yaşında hayata veda etti...

Cin Ali Hikâye kitaplarını resimleyen

değerli Selçuk SEYMEN'i kaybettik.



Yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/E49plTXPwU — Cin Ali (@CinAliBizim) August 16, 2021

Selçuk Seymen'in doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği biliniyor.