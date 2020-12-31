Selçuk Tepeli'den 'kadına şiddet' konusunda siyasi partilere sert çıkış: Siz gerizekalı mısınız?

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, ülkede bir günde üç kadının öldürülmesini yorumladı. Türkiye'deki nüfusun yarısının kadın olduğuna işaret eden Tepeli, "Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Neden bu konuyu birinci gündeminiz yapmıyorsunuz?" ifadeleriyle siyasi partilere seslendi.

24 SAATTE ÜÇ KADIN CİNAYETİ

29 Aralık 2020 tarihinin kara bir leke gibi tarihe kazınmasına neden olan üç kadının öldürülmesi, ülkede infial yarattı. Özellikle sosyal medya üzerinden, birçok siyasi isimden tepki gören cinayetler, vatandaşlar tarafından da kınandı. Bunun üzerine FOX TV Ana haber spikeri Selçuk Tepeli, 'kadın cinayetleri' konusunu gündeme taşıyarak 3 kadın cinayeti üzerinden ayrı ayrı yorumlarda bulundu.

"GÜNDEMİNİN BİRİNCİ MADDESİ YAPAN VAR MI? BEN GÖRMÜYORUM"

Kadın cinayetleri konusunu ana gündem maddesi haline getirmeyen siyasi partileri eleştiren Tepeli, "Siyasette şu anda kadına yönelik şiddeti, hem fiziki hem psikolojik şiddeti gündeminin birinci maddesi yapan siyasi parti var mı? Ben görmüyorum. Bunu gündeminin birinci maddesi yapan bir siyasi hareket var mı? Ben göremiyorum" dedi.

"NİYE HİÇBİRİNİZ AKLINIZA GETİRMİYORSUNUZ?"

Açıklamalarına devam eden Tepeli, "Valla Sayın Cumhurbaşkanı bir yerde bir laf etmişti. Ondan referans alarak söylüyorum. O bambaşka bir konuda söylemişti tam olarak ne olduğunu da hatırlamıyorum ama. Hiç birinci maddesi falan yapan bir siyasi parti olmadığı için ondan referans alarak söylüyorum. Ya siz geri zekalı mısınız? Bu ülkenin yarısı, seçmenlerin yarısı kadın. Kadınların şiddet gördüğü bir ülkede böyle bir hareket başlatmayı niye hiçbiriniz akla getirmiyorsunuz bunu çözemiyorum" ifadelerini kullandı.