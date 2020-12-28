Selçuk Üniversitesi hastanesi personel alımı başvuru şartları neler? Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Selçuk Üniversitesi hastanesi personel alımı başvuru nasıl yapılır? Selçuk Üniversitesi, bünyesine 226 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolarda yapılacak alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden seçilecek. İşte başvuru şartları ve kadro dağılımı...
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 226 personel alımı yapacak. Sağlık Personeli alımı için başvurular bugün (28 Aralık 2020) itibariyle başladı. Peki Selçuk Üniversitesi hastanesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Alım yapılacak kadrolar hangileri? Tüm bilgiler detaylarıyla haberimizde.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?
Adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi olan 28 Aralık 2020 tarihi ile başladılar. Başvurular 11 ocak 2020 tarihinde son bulacak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular tek bir adresten yapılacak. Adaylar başvurularını Selçuk Üniversitesi resmi internet adresi olan “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
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ALIM YAPILACAK KADROLAR NELERDİR?
- Lise Mezunlarından 30 Hemşire alınacak.
- Ön Lisans Mezunu adaylardan 8 Laborant, 6 Röntgen Teknisyeni, 4 Sağlık Teknikeri (Aneztezi) alınacak.
- Lisans Mezunları arasından ise 160 Hemşire, 5 Ebe, 3 Eczacı, 1 Biyolog, 1 Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist), 5 Fizyoterapist ve 3 Psikolog alımı yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Genel Başvuru şartları aşağıdaki gibidir;
- 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
- 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- 4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- 5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- 7. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
- 8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)