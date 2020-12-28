Selçuk Üniversitesi hastanesi personel alımı başvuru şartları neler? Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 226 personel alımı yapacak. Sağlık Personeli alımı için başvurular bugün (28 Aralık 2020) itibariyle başladı. Peki Selçuk Üniversitesi hastanesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Alım yapılacak kadrolar hangileri? Tüm bilgiler detaylarıyla haberimizde.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi olan 28 Aralık 2020 tarihi ile başladılar. Başvurular 11 ocak 2020 tarihinde son bulacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular tek bir adresten yapılacak. Adaylar başvurularını Selçuk Üniversitesi resmi internet adresi olan “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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ALIM YAPILACAK KADROLAR NELERDİR?

Lise Mezunlarından 30 Hemşire alınacak.

Ön Lisans Mezunu adaylardan 8 Laborant, 6 Röntgen Teknisyeni, 4 Sağlık Teknikeri (Aneztezi) alınacak.

Lisans Mezunları arasından ise 160 Hemşire, 5 Ebe, 3 Eczacı, 1 Biyolog, 1 Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist), 5 Fizyoterapist ve 3 Psikolog alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel Başvuru şartları aşağıdaki gibidir;