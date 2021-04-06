Selçuklu Belediyesi pandemide zor günler geçiren esnafa desteğini sürdürüyor

Pandemi desteği kapsamında belediye kiracısı olan esnaflardan 2020 yılı borçlarında indirime giden ve geçtiğimiz günlerde kapalı olan kahvehane, okul servisi ve kantin işletmecilerine bin TL yardımda bulunan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, berber ve kuaförlere tek kullanımlık havlu ve saç-sakal kesim önlüğü dağıtıyor.

236 BİN 47 TL'LİK ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Selçuklu Belediyesi, pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafa destek vermeye devam ediyor. Vatandaşların Vefa Sosyal Destek Ekipleriyle yardımına koşan, maske, mesafe ve hijyen tedbirleri ile virüs mücadelesini sürdüren Selçuklu Belediyesi, zor durumdaki esnafa maddi anlamda katkıda bulunuyor. Selçuklu Belediyesi daha önce Belediye Encümeninin aldığı 578 nolu kararla belediye kiracısı olan esnaflardan 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarında kapalı oldukları dönemin kiralarını almamıştı. İki aylık dönemde bir milyon 32 bin 24 TL'den vazgeçen Selçuklu Belediyesi, kalan 10 aylık kira bedelinde de indirime gitti. Selçuklu Belediyesi kiracısı olan park ve spor salonlarında bulunan büfeler, seyyar büfeler, düğün salonları, çay ocağı, kahvehane, lokanta, eczane ve diğer kiralık yerlerden toplamda bir milyon 236 bin 47 TL'lik alacağından vazgeçti. Selçuklu Belediyesi iki aylık kira almama ve yaptığı indirimle birlikte esnafa 2 milyon 268 bin 71 TL yardımda bulundu.

Konya Esnaf Odaları Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında halen kapalı bulunan kahvehane, okul servisi ve kantin işletmecilerine işletme başı bin TL'lik nakdi yardım yapan Selçuklu Belediyesi, ilçede hizmet veren berber ve kuaförleri de unutmadı. Selçuklu'da hizmet veren tüm berber ve kuaförlere içerisinde 100'er adet tek kullanımlık havlu ve saç-sakal kesim önlüğü olan paketler dağıtıyor.

"PANDEMİ SÜRECİNDE DE ESNAFIN YANINDAYIZ"

Her dönemde olduğu gibi pandemi sürecinde de esnafın yanında olduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgınından esnaflarımız olumsuz anlamda etkilendi. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bir nebze esnafımızın yarasına merhem olması için farklı sektörlerde hizmet gösteren esnaflarımıza destekte bulunuyoruz. Bu kapsamda berber ve kuaförlerimizi de unutmadık. İlçemizde hizmet veren tüm berber ve kuaförlerimize100'er adet tek kullanımlık havlu ve saç-sakal kesim önlüğü olan paketler dağıtıyoruz. Bu süreçte yaptıkları mesleğin hassasiyetinden dolayı hijyen kurallarına maksimum seviyede duyarlılık gösteren berber ve kuaför esnaflarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi bir an evvel biter ve ülkemiz normale döner ve esnaflarımız o eski günlerine dönerler diye temenni ediyorum. Biz pandemi süreci öncesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de esnafımızın yanındayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı