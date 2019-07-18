Selda Özer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELDA ÖZER KİMDİR?

Doğum tarihi : -

Selda Özer kaç yaşında : -

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Selda Özer doğum yeri :

SELDA ÖZER BİYOGRAFİSİ

Selda Özer, 1961 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İş hayatına manken olarak başlamıştır. Mudo'nun yüzü olmuştu.

Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

1999 yılında çekilen, Ferzan Özpetek'in yönettiği “Harem Suare” filminde birçok yabancı oyuncunun yanında Haluk Bilginer, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın, Ayla Algan ile birlikte oynamıştır.

1996 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı “Şehnaz Tango” adlı dizide oynadı.

2003 yılında senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay’ın yaptığı “Asmalı Konak” adlı dizide Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu ile birlikte oynadı.

2003 yılında “İstanbul Masalı” adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Gördümgibi oyuncularla birlikte oynarken Sahika karakterini canlandırmıştır.



Filmleri ve Dizileri :

2013 - Kaçak

2011 - Anneler ile Kızları

2010 - Mahpeyker: Kösem Sultan

2009 - Yüreğine Sor

2008 - Limon Ağacı

2008 - Gölgesizler

2007 - Ulak

2007 - Oyunlarla Yaşayanlar

2007 - Ertelenmiş Hayatlar

2006 - Rüyalarda Buluşuruz

2004 - Saçsaça Başbaşa

2004 - En İyi Arkadaşım

2003 - Bir İstanbul Masalı

2003 - Asmalı Konak

2003 - Gurbet Kadını

2002 - Asmalı Konak

2001 - Benim İçin Ağlama

2001 - Karate Can

2000 - Dadı

1999 - Yüzleşme

1999 - Harem Suare

1998 - Ateş Dansı

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği

1996 - Şehnaz Tango

1995 - Sokaktaki Adam

1994 - Gurur

1993 - Sıcak Takip

1993 - Bir Kadın Yüzü

1991 - Yıldızlar Gece Büyür

1985 - Belene

1984 - Bir Kaç Güzel Gün İçin