Selda Özer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SELDA ÖZER KİMDİR?
Doğum tarihi : -
Selda Özer kaç yaşında : -
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Burcu :
Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu
Selda Özer doğum yeri :
SELDA ÖZER BİYOGRAFİSİ
Selda Özer, 1961 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İş hayatına manken olarak başlamıştır. Mudo'nun yüzü olmuştu.
Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
1999 yılında çekilen, Ferzan Özpetek'in yönettiği “Harem Suare” filminde birçok yabancı oyuncunun yanında Haluk Bilginer, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın, Ayla Algan ile birlikte oynamıştır.
1996 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı “Şehnaz Tango” adlı dizide oynadı.
2003 yılında senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay’ın yaptığı “Asmalı Konak” adlı dizide Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu ile birlikte oynadı.
2003 yılında “İstanbul Masalı” adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Gördümgibi oyuncularla birlikte oynarken Sahika karakterini canlandırmıştır.
Filmleri ve Dizileri :
2013 - Kaçak
2011 - Anneler ile Kızları
2010 - Mahpeyker: Kösem Sultan
2009 - Yüreğine Sor
2008 - Limon Ağacı
2008 - Gölgesizler
2007 - Ulak
2007 - Oyunlarla Yaşayanlar
2007 - Ertelenmiş Hayatlar
2006 - Rüyalarda Buluşuruz
2004 - Saçsaça Başbaşa
2004 - En İyi Arkadaşım
2003 - Bir İstanbul Masalı
2003 - Asmalı Konak
2003 - Gurbet Kadını
2002 - Asmalı Konak
2001 - Benim İçin Ağlama
2001 - Karate Can
2000 - Dadı
1999 - Yüzleşme
1999 - Harem Suare
1998 - Ateş Dansı
1997 - Yanlış Saksının Çiçeği
1996 - Şehnaz Tango
1995 - Sokaktaki Adam
1994 - Gurur
1993 - Sıcak Takip
1993 - Bir Kadın Yüzü
1991 - Yıldızlar Gece Büyür
1985 - Belene
1984 - Bir Kaç Güzel Gün İçin
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