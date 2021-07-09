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Selda isminin anlamı nedir, Selda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Selda ismi; selvi boylu, uzun kadın anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Selda isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Selda isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Selda isminin anlamı nedir, Selda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Selda isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Selda ismi ne demek, Selda ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Selda isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Selda İsminin anlamı nedir? TDK Selda anlamı:

Selda ismi TDK'da tanımlanmamaktadır. 

Selda  İsmi Kuranda geçiyor mu?

Selda ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Selda isminin kökeni:

Selda ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 47105 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Selda isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Selda isminin rengi:

Ametist

Selda ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Selda isminin Harf Analizi Nedir ?

Selda ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S: Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E: İletişim, duygusal karışık

L: Sanatsal, naif, yetenekli

D: Üstün güçler, güçlü

A: Öncü, lider, mantıklı

Selda isminin Numerolojisi Kaçtır?

Selda ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 22

E: 6

L: 15

D: 5

A: 1

= 49 Selda İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

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Selda isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Selda ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Selda isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1E: 5L: 3D: 4A: 1 = 14

1 4= 5Kader sayısıdır

Selda isminin 5kader sayısına göre kişilik özellikleri

5– Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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